Violenza di genere, incontri itineranti in tutto il territorio

L’Ufficio di Piano, in collaborazione con l’Udi Unione Donne in Italia e il Centro Donna Giustizia, propone nell’alto ferrarese un percorso di formazione per fornire strumenti per il riconoscimento della violenza di genere e la conoscenza delle risorse del territorio. Il percorso formativo si inserisce nell’ambito della programmazione del Piano di Zona per la Salute ed il Benessere Sociale sul tema di contrasto alla violenza di genere ed è strutturato in 4 incontri itineranti: oggi a Pieve di Cento, martedì 19 marzo a Vigarano Mainarda, martedì 16 aprile a Terre del Reno, martedì 14 maggio a Bondeno.

Il primo incontro oggi dalle 17.30 alle 19.30, si svolgerà presso l’auditorium "Le Scuole" Biblioteca-Pinacoteca di Pieve di Cento, grazie alla collaborazione degli assessorati alle Pari Opportunità di Cento e Pieve di Cento.

Vi sarà l’introduzione di Angela Dianati di UDI Bondeno, unione donne in Italia, i saluti istituzionali di Silvia Bidoli, assessore Pari Opportunità Comune di Cento, e Francesca Tassinari, assessore Pari Opporturnità Comune Pieve di Cento, e le relazioni dal titolo ‘Tra il corpo e la parola: elementi del lungo genocidio simbolico delle donne’ di Rosangela Pesenti, antropologa, formatrice, attivista femminista UDI e ‘Il linguaggio della violenza’ di Alice Anceschi, competenze in scienze psicologiche e psicologia clinica. Vi sarà un dibattito e poi le conclusioni di Paola Castagnotto (nella foto), presidente Centro Donna Giustizia.

Laura Guerra