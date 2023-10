Violenza di genere. La testimonianza di Valentina Pitzalis

Una testimonianza coraggiosa quella di Valentina Pitzalis, che porta su di sé i segni della violenza. L’appuntamento dal titolo ‘Violenza sulle Donne: testimonianza di Valentina Pitzalis. Informazione, iniziative e proposte’ è previsto per giovedì dalle 15 alla Casa di cultura istituto ‘Giorgio Cini’ (in Boccacanale di Santo Stefano). Il pomeriggio è organizzato da Ascom Confcommercio, da Terziario Donna Ferrara e dall’Associazione Fare x bene, con il patrocinio del Comune. "Credo sia importante – dichiara Marco Amelio, presidente provinciale di Ascom Confcommercio – per un’associazione come la nostra che rappresenta imprese e consumatori quindi la società aprirsi a temi d’attualità. La violenza sulle donne che la cronaca ci riporta e che sempre più spesso diventa femminicidio merita anche da parte nostra attenzione. Confido che anche grazie alla formula della testimonianza sia un’occasione di riflessione".

"Con questo appuntamento vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà alle donne. L’esperienza di Valentina, il suo coraggio, la sua forza sono un esempio assoluto – aggiunge Simona Salustro presidente provinciale di Terziario Donna –. Proseguendo le esperienze di informazione e sensibilizzazione già svolte in passato vogliamo tenere acceso un faro intenso sul tema della violenza che è di drammatica quotidianità". "L’amore non è sofferenza – interviene Valentina Pitzalis –, non è possesso e non può essere solo rinunce e privazioni e questo bisogna farlo capire sia alle donne che agli uomini. Prima di tutto si deve imparare ad amare se stessi, altrimenti è impossibile amare e farsi amare. Ovviamente l’ho capito anche io con il tempo, con la mia tragedia".