Violenza di genere. Perseguita e picchia la vicina di casa. Arriva la condanna

Una relazione sentimentale tra dirimpettai iniziata in pieno lockdown e ben presto degenerata in una spirale di soprusi e atti persecutori. Una vicenda che vede protagonisti due cinquantenni che vivevano nello stesso condominio, lui italiano, lei badante dell’Est Europa. Dopo le prime settimane di frequentazione, sarebbero iniziati gli episodi vessatori finiti al centro delle numerose denunce presentate dalla donna che lamentava pedinamenti, minacce e tentativi di controllo della vita della persona offesa, oltre a un episodio di percosse al culmine di una lite. Insomma, abbastanza per aprire un’inchiesta e istruire il processo concluso ieri in tribunale con una sentenza di condanna per l’imputato. Il giudice Alessandra Martinelli lo ha infatti condannato a due anni e mezzo di reclusione (un verdetto ritoccato al ribasso rispetto alle richieste del pubblico ministero Barbara Cavallo, che aveva concluso la sua requisitoria proponendo tre anni e tre mesi).

Le imputazioni formulate a carico del cinquantenne erano stalking e lesioni. Per quanto riguarda gli atti persecutori, le contestazioni parlano di una serie di episodi avvenuti tra il novembre del 2019 e il marzo del 2020. Tra questi minacce (anche di morte), pedinamenti e ripetute richieste di prestazioni sessuali. Comportamenti che sarebbero continuati anche quando lei ha cambiato casa, avendo trovato da lavorare come badante di un anziano. In un’occasione, stando a quanto emerso nel corso del processo, l’uomo si sarebbe presentato sotto l’abitazione nella quale la vittima lavorava dando in escandescenza e suonando ripetutamente il campanello. Un comportamento che avrebbe fatto perdere il lavoro alla straniera. In merito alle lesioni, l’imputazione fa riferimento a un fatto accaduto al Barco il primo marzo 2020. I due si vedono sotto l’abitazione nella quale la donna lavorava e lui, dopo una discussione, le sferra un pugno. "Un verdetto che grida vendetta – commenta a caldo il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore De Siena –. Proporremo inevitabilmente appello. Il gip per ben due volte ha rigettato la richiesta di divieto di avvicinamento avanzata dalla procura e la persona offesa, a processo, non ha fatto altro che replicare confusione e contraddizioni".