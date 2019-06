Ferrara, 24 giugno 2019 - Due episodi di violenza sulle donne nel giro di poche ore e due uomini denunciati dalla polizia di Stato. Il tutto è accaduto domenica in città. Il primo caso è avvenuto intorno alle 7.30. Dopo una lite, una ragazza è stata afferrata per i capelli e chiusa in casa dal compagno che voleva impedirle di lasciare la città. La donna è riuscita però ad uscire e a chiamare la polizia. Lui, che ha minimizzato parlando soltanto di una lite con una «tirata di capelli», è stato denunciato per violenza privata.

Il secondo episodio si è verificato nel pomeriggio. Una donna ha chiesto al compagno di uscire dal bar e di andare a casa e lui ha perso la calma. È scoppiata una lite che è proseguita fino all’abitazione dei due, in via Piave. Qui, l’uomo prima l’ha minacciata con un coltello da cucina e poi l’ha malmenata. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che lo ha denunciato.