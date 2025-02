Violenza dopo la disco: "Il branco in trasferta". Patto di ferro con i locali

Buttafuori e street tutor. Sarà questo uno dei tasselli sul quale si punterà per rendere più sicura la notte in via Arianuova, il piano dopo l’aggressione subita da un gruppo di studenti universitari e due dj della discoteca College, aggressione avvenuta tra le quattro e le cinque del mattino di domenica nel parcheggio Diamanti.

La necessità di puntare sulla collaborazione dei gestori dei locali che sono nella zona, con l’impiego di un "congruo numero di addetti ai servizi di controllo", è emersa durante l’incontro, ieri in prefettura, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello. In sala Cristina Coletti, assessore comunale con la delega alla sicurezza. L’utilizzo di un numero maggiore di addetti ai servizi di controllo andrà di pari passo con la sorveglianza che è in campo delle forze dell’ordine. "Un approccio integrato per affrontare il fenomeno", così è stato definito. Nella zona i locali aperti anche la notte sono la discoteca College, che ha già un ingente apparato di sicurezza che si avvale di un numero di operatori che oscilla tra sette e dieci effettivi; un bar che chiude i battenti intorno all’una e una pizzeria, anche questa attività aperta fino alle ore piccole. Molto probabilmente l’intenzione è quella di convolgere anche gli altri due locali in questa operazione sicurezza.

Gli studenti sono stati circondati e aggrediti, secondo quanto loro stessi hanno raccontato, da una banda formata da una decina di balordi. Hanno riportato ferite lievi. "Ci siamo salvati perché siamo riusciti a fuggire, correndo a perdifiato mentre loro ci inseguivano. Altrimenti sarebbe finita in altro modo", la loro testimonianza ai carabinieri già quando sono stati chiamati alle cinque di domenica – è intervenuta anche l’ambulanza – e nelle denunce che hanno presentato al comando dell’Arma in via del Campo. All’incontro in prefettura hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e il comandante della polizia municipale Terre Estensi. Le indagini proseguono per ricostruire l’accaduto. Cruciali saranno le registrazioni video fornite da Ferrara Tua, provenienti dalle telecamere di sorveglianza installate nel parcheggio Diamanti. Anche la discoteca ha messo subito a disposizione le immagini degli occhi elettronici che registrano quello che succede all’interno della sala e davanti all’ingresso. Dai primi elementi raccolti sembra che gli aggressori provenissero da fuori città.

"La sicurezza dei cittadini – dichiara il prefetto – è una priorità assoluta. Gli episodi di via Arianuova ci impongono di agire con determinazione, sia attraverso un’attenta attività di prevenzione e controllo, sia coinvolgendo tutti i soggetti responsabili, a partire dai gestori dei locali. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per garantire ai nostri giovani la possibilità di frequentare luoghi di svago e divertimento in sicurezza". Coletti aggiunge: "L’aggressione avvenuta nel parcheggio Diamanti rappresenta un fatto inaccettabile che l’Amministrazione comunale condanna con assoluta fermezza. Abbiamo chiesto di potenziare i controlli sul territorio. Il nostro impegno prioritario rimane quello di garantire che Ferrara continui a essere una città dove la sicurezza è reale, permettendo a tutti i cittadini di vivere e divertirsi serenamente senza timori per la propria incolumità".