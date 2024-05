Violenza e donne, aspetti comunicativi . Se ne parla al Workshop

Workshop in programma oggi, dalle 12 alle 16, nella Sala della Musica, in via Boccaleone 19 a Ferrara. Il workshop dal titolo "Gli aspetti comunicativi sulla violenza contro donne, sul femminicidio e sugli organi speciali" sarà condotto da Ella Marciello direttrice creativa copywriter & communication strategist e da Marta Pettolino Valfrè giornalista psicologa e docente universitaria esperta di comunicazione e di linguistica cognitiva.

L’ingresso è gratuito e libero a chiunque possa essere interessato. Ella Marciello è una direttrice creativa, copywriter, digital strategist e docente. Lavora in comunicazione dal 2010, è attiva nel campo della parità di genere come portavoce e creativa di Hella Network e per Startup Italia è una delle 1000 donne “unstoppable” che stanno cambiando il nostro paese. Marta Pettolino Valfrè è giornalista, psicologa, docente universitaria ed esperta di comunicazione e di linguistica cognitiva. Ha due lauree magistrali: una in comunicazione e una in psicologia, e certificazioni importanti in comunicazione analogica e non verbale, linguistica, coaching e mindfulness.