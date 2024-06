Violenza in famiglia. La moglie lo lascia, lui la prende a testate. Marito finisce a processo

Botte per un rimprovero, minacce e testate per un rifiuto. Scampoli di una storia di presunte violenze tra le mura domestiche, finiti al centro di un processo aperto ieri mattina davanti al giudice Rosalba Cornacchia. L’imputato, un 52enne residente in provincia, è accusato di lesioni e minacce ai danni della moglie per due diversi episodi avvenuti il 28 dicembre del 2023 e il 16 gennaio del 2024. In tribunale si è arrivati a seguito delle denunce della coniuge del 52enne, assistita dall’avvocato Gianni Ricciuti. La segnalazione dei comportamenti del marito aveva già portato a un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Al termine delle indagini, la procura aveva depositato una richiesta di giudizio immediato.

Il caso è approdato in aula ieri, ma il giudice ha subito disposto un rinvio al 17 settembre al fine di consentire la valutazione di un’offerta risarcitoria ed eventualmente chiudere la questione penale.

Due, si diceva, i fatti al centro del processo. Il primo, avvenuto nel dicembre del 2023, è nato da un rimprovero della moglie. Secondo la donna, il coniuge non si sarebbe preso adeguatamente cura del figlio di un anno. Lui, secondo l’accusa, avrebbe reagito stringendole le guance e la bocca, strattonandola e sbattendola contro i muri, per poi trascinarla a terra per i capelli e stringerle infine le mani intorno al collo. Con quell’aggressione le aveva causato varie contusioni giudicate guaribili in 21 giorni. Il secondo episodio è di un paio di settimane dopo. Tutto è cominciato con una telefonata. La donna avrebbe comunicato al 52enne di non essere intenzionata a tornare con lui. In tutta risposta avrebbe ricevuto una prima serie di minacce ("Piangerai tutta la vita, faccio un disastro, non ho nulla da perdere").

Subito dopo, l’imputato avrebbe raggiunto l’abitazione della madre, dove la moglie si stava recando per prendere il figlio. Anche in questo caso l’avrebbe prima minacciata mimando il gesto del taglio della gola e poi, dopo aver dato in escandescenza, avrebbe iniziato a scagliare oggetti contro il muro insultandola ripetutamente. La situazione sarebbe ulteriormente degenerata fino alle percosse. Secondo l’impianto accusatorio, l’uomo avrebbe spintonando la consorte afferrandola per le braccia a prendendola a testate sulla fronte. Il processo, come anticipato, entrerà nel vivo dopo l’estate, una volta valutata l’offerta risarcitoria.

