Violenza in famiglia, torna in carcere. Deve scontare una pena di 2 anni

Nel fine settimana i militari della Compagnia di Cento hanno svolto, con l’ausilio del Nucleo Antisofisticazioni di Bologna, un controllo straordinario del territorio. Parchi e luoghi maggiormente frequentati della città del Guercino, esercizi pubblici, soggetti sottoposti a misure, sono stai oggetti di attenta vigilanza e controllo. I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione che ha posto fine ad una lunga e complessa vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto un 55enne, arrestato e sottoposto a detenzione domiciliare presso la sua abitazione, in esecuzione dell’ordine emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara. Una volta rintracciato dai militari della Stazione di Cento, al termine delle formalità, l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove dovrà scontare una pena definitiva di 2 anni e 10 mesi di reclusione per i reiterati episodi violenti, avvenuti dal 2007 al 2013 nel corso di due distinte convivenze. Successivamente è stato denunciato un minorenne per resistenza a pubblico ufficiale, porto di un coltello, guida senza patente e, nel contesto, lo hanno segnalato alla Prefettura di Ferrara per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nel quadro delle altre operazioni, il personale del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni di Bologna ha comminato una sanzione amministrativa di 1.000 euro ad un panificio per mancata comunicazione della variazione del legale rappresentante e operatore settore alimentare e richiesto all’Ausl di Ferrara di impartire prescrizioni in relazione a alcune criticità nella gestione del locale adibito a deposito del forno, dove la merce non era stata correttamente stoccata.