Violenza in via del Lavoro. Difende mamma e bambina, aggredito e preso a pugni

Assalito e preso a pugni solo perché aveva osato intervenire in difesa di una donna e della sua figlioletta. Il suo senso civico gli ha impedito di voltarsi dall’altra parte vedendo quello che stava accadendo, ma mai si sarebbe aspettato una reazione tanto violenta. Protagonista dell’accaduto è un sessantenne ferrarese. Il tutto si è verificato nel primo pomeriggio di ieri. Siamo in via del Lavoro. Un uomo, visibilmente alterato forse a causa dell’abuso di alcol, ha iniziato a inveire e a sputare contro una donna e la sua bambina. Alla scena ha assistito il sessantenne, residente nella zona. Quest’ultimo non ci ha pensato due volte e si è avvicinato, chiedendo all’esagitato di smetterla. Questo, in tutta risposta, gli ha sferrato un pugno al volto. Il colpo è stato talmente violento da far perdere l’equilibrio al malcapitato, che è rovinato a terra.

Immediato l’allarme ai soccorritori. In via del Lavoro sono intervenuti i sanitari del 118 e due pattuglie della polizia di Stato. Il personale medico si è preso cura del sessantenne il quale, dopo le prime medicazioni sul posto, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona per le cure del caso. Negli stessi istanti, anche sulla base dei racconti della vittima e di altri testimoni, le volanti si sono messe sulle tracce dell’aggressore, che nel frattempo si era allontanato. Le ricerche non sono durate molto. L’uomo – uno straniero – è stato individuato poco dopo. È stato quindi bloccato e portato in questura per accertamenti. Sulla vicenda sono tuttora in corso le indagini per ricostruire i dettagli del pestaggio e le ragioni all’origine dell’aggressione ai danni di mamma e figlia.

Federico Malavasi