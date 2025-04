Violenza in zona stazione. Il cliente tenta la rapina. Prostituta presa a pugni per borsetta e cellulare

Avvicina una prostituta per contattare una prestazione, ma qualcosa va storto ed esplode la violenza. Urla, botte e i lampeggianti della volante che tingono di blu la notte del quartiere Giardino. Fotogrammi della serata movimentata vissuta l’altro ieri a due passi dalla stazione e conclusasi con le manette ai polsi del cliente violento. L’uomo, un nigeriano di 37 anni, dovrà ora rispondere della duplice accusa di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Ma facciamo un passo indietro. Tutto comincia nella tarda serata di venerdì in via San Giacomo. Il quartiere è tranquillo, già si respira l’atmosfera delle feste e del lungo ponte. In giro poche anime e qualche auto. Tra esse ci sono i protagonisti di questa vicenda. Lo straniero raggiunge la prostituta (una donna transgender) e inizia a contrattare una prestazione sessuale. A un tratto, tra i due nasce una discussione per motivi ancora non chiari. Le parole, a quanto pare, non bastano a placare il nigeriano che all’improvviso perde completamente il controllo e le si scaglia addosso cercando di impossessarsi della sua borsetta e del cellulare.

Nel parapiglia, e forse incontrando qualche resistenza da parte della vittima, l’uomo decide di passare alle maniere forti e le sferra un pugno in pieno volto. La donna urla per il dolore e chiama aiuto con tutto il fiato che ha nei polmoni. Fortunatamente, le sue grida vengono sentite da una pattuglia delle volanti che proprio in quel momento era impegnata in un servizio di controllo nella vicina piazzetta Castellina. In una manciata di secondi, gli agenti raggiungono il punto dal quale proveniva la richiesta d’aiuto e si trovano davanti i due protagonisti del violento alterco. La semplice presenza delle divise non basta però a calmare l’assalitore, ancora visibilmente alterato. Anzi. Probabilmente intuendo che per lui si profilavano grossi guai, il 37enne cerca di sfuggire all’arresto prendendosela con i poliziotti e opponendogli resistenza in ogni modo possibile. La cattura però è inevitabile. Ridotto a più miti consigli, il 37enne nigeriano viene infine caricato sulla volante e portato in questura per tutti gli accertamenti del caso. Per lui scatta l’arresto per i reati già accennati. Come disposto dal pubblico ministero di turno, viene trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa, nelle prossime ore, di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.