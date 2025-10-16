Violenza sui sanitari: l’ambulanza soccorre l’amico, lui sale sul mezzo e sfascia tutto

Ferrara, 16 ottobre 2025 – Fa irruzione nell’ambulanza che stava prestando soccorso al suo amico e scatena il caos, costringendo medici e infermieri a trovare rifugio dentro l’auto medica. È stata una notte di follia quella tra ieri e martedì, teatro dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di sanitari che stavano svolgendo il proprio mestiere. A riportare la calma sono stati i carabinieri che, non senza fatica, sono riusciti a bloccare il soggetto esagitato e ad arrestarlo per resistenza a pubblico ufficiale.

Un passo indietro. Tutto comincia intorno all’una. Un automobilista, passando per via Modena, nota sulla strada un uomo in difficoltà. Ritenendo che avesse bisogno di soccorso medico, il passante contatta il 118, i cui operatori arrivano sul posto con ambulanza e auto medica.

Dopo le prime cure, il malcapitato viene caricato in ambulanza per essere trasportato al pronto soccorso. Un istante prima di partire per Cona, ecco arrivare un uomo – identificato poi come un 24enne marocchino che condivide un alloggio di fortuna con la persona soccorsa – in evidente stato di agitazione. Il nuovo arrivato sale sull’ambulanza e inizia a inveire contro i sanitari, scagliandosi contro l’attrezzatura e tutto ciò che gli capita a tiro.

Vista la situazione di pericolo, il personale del 118 scende dal mezzo e si chiude dentro l’auto medica, chiamando nel frattempo il 112. Nel tempo necessario all’intervento dei carabinieri, il 24enne continua a sfogare la propria furia, stavolta contro l’auto medica, colpita ripetutamente sulla carrozzeria. Pochi minuti più tardi, in via Modena arrivano due pattuglie che cercano immediatamente di riportare il soggetto alla calma. I primi tentativi vanno a vuoto. Lo straniero, ancora in escandescenza, punta nuovamente verso l’ambulanza. I militari cercano di fermarlo e lui se la prende anche con loro, manifestando aggressività e cercando di colpirli. Alla fine, però, gli operatori hanno la meglio e lo portano in caserma con le manette ai polsi. Al termine degli accertamenti, l’uomo viene arrestato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo una notte nelle camere di sicurezza del comando dell’Arma, il 24enne viene accompagnato in tribunale per l’udienza di convalida. Sentite le istanze delle parti, il giudice ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a dieci mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a mille euro di multa (pena sospesa).