Violenza sessuale, condannato a quattro anni

Due arresti in poche ore da parte degli uomini della squadra mobile. La prima cattura è stata messa a segno nella nel pomeriggio di venerdì, nel corso di un’attività antidroga in Gad. Gli agenti hanno controllato un nigeriano il quale, dai primi accertamenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione. Il soggetto, pregiudicato senza fissa dimora, è stato arrestato e accompagnato in carcere per scontare la pena di un anno e nove mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale. Poco più tardi, sempre gli agenti della Mobile hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un italiano residente a Ferrara. L’uomo, già ai domiciliari, dovrà scontare una pena di oltre quattro anni di reclusione in quanto condannato per una violenza sessuale. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.