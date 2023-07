Violenza sessuale e stalking Trentenne finisce in carcere Sconterà due anni e 10 mesi

FERRARA

E’ stato portato nel carrcere di via Arginone, giovedì dai carabinieri di Ferrara perchè deve scontare due anni e dieci mesi di reclusione. Lui, pachistano di 30 anni, è stato condannato a due anni e dieci mesi per atti persecutori e violenza sessuale, per peisodi che sono stati compiuti in provincia di Ferrara tra il 2016 e il 2017. I militari dell’Arma lo hanno individuato nella serata di giovedì, gli anno notificato l’ordine di esecuzione delle pena e lo hanno trasferito nel carcere di Costantino Satta. Sempre i carabinieri, insieme alle altre Forze dell’ordine, polizia, guardia di finanza e polizia locale, hanno effettuato un servizio congiunto di controlli straordinari nelle zone più sensibili della città con particolare riferimento ai parchi cittadini, ritrovo di cittadini extracomunitari e giovani ragazzi, e ai punti nevralgici di accesso al centro cittadino. Servizi organizzati per contrastare ogni forma d’illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al contrasto ai reati predatori, al rispetto delle norme sull’immigrazione, sul decoro, sulla sicurezza urbana, sul regolare adempimento degli obblighi tributari e contributivi compresi quelle che disciplinano il lavoro subordinato.

Nel corso delle attività sono stati ottenuti i seguenti risultati, in particolare: cinque esercizi commerciali controllati sul rispetto della normativa fiscale; 48 persone identificate, di cui 36 stranieri, ritenute di interesse operativo e quindici autoveicoli.