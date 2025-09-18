Violenza sessuale in carcere. Palpeggiò il seno all’infermiera, condannato a due anni e sei mesi

Mentre gli viene provata la pressione nell’ambulatorio del carcere dell’Arginone, un detenuto tocca il seno a un’infermiera e, non contento, ironizza sull’accaduto davanti a tutti. Scatta la denuncia per violenza sessuale e, dopo innumerevoli udienze con testimoni, viene condannato a due anni e sei mesi.

I fatti risalgono al gennaio 2024: l’uomo, condannato all’ergastolo per aver ucciso con 36 coltellate il proprio vicino di casa, allungò le mani sull’infermiera, che gli stava provando la pressione, pizzicandole i seni. Dopo l’accaduto, il detenuto, che ha anche problemi di deambulazione, decise di spingersi oltre, ironizzando in modo volgare sull’accaduto davanti a tutti. "Infermiè, ma per caso ti sei innamorata di me?", disse una prima volta.

Poi, in seguito, l’uomo usò anche frasi piuttosto volgari nei confronti dell’infermiera di fronte a più testimoni. Il fatto che si sia vantò delle molestie ai danni della donna, aggravò la sua posizione. Dopo la denuncia, a difendere il detenuto dalle accuse di violenza sessuale, ci hanno pensato gli avvocati d’ufficio Marika Ferrari e Giuseppe Moretti. Ad aggravare la posizione del detenuto, il fatto che sia ’recidivo’ per il reato contestato. Già in passato si era macchiato di molestie in carcere ai danni del gentil sesso.

Nonostante le gravi accuse, ieri in tribunale, gli è stata riconosciuta una violenza sessuale ’leggera’, con una condanna di due anni e sei mesi. Ha rischiato che la pena fosse più severa: in questi casi sono previste condanne dai 6 ai 7 anni. L’uomo, nel corso del processo per violenza sessuale, ha provato a giustificarsi, sottolineando di essere stato male interpretato; insomma, tutto secondo lui era un malinteso.

I testimoni, invece, hanno riferito cose diverse. Oltre all’ergastolo che sta già scontando per lui si aggiungono altri anni di reclusione nel carcere dell’Arginone. L’infermiera, del resto, che nel corso del processo, non si era mai costituita parte civile al fine di ottenere un risarcimento, ha provato tardivamente a farlo. Ma, essendo arrivata dopo i termini di legge, il giudice non ha ammesso la richiesta.