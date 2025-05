Violenza sessuale su minore e lesioni. Ricercato in tutta Europa, preso in città

Era ricercato in tutta Europa per reati gravissimi, che gli erano costati la condanna a oltre 18 anni di reclusione. La polizia di Stato lo ha individuato in città e lo ha arrestato. L’uomo, di origine kosovara, aveva alle spalle accuse di violenza sessuale su minore, atti persecutori, lesioni personali e furto aggravato. L’uomo, rintracciato dalla squadra mobile, aveva riportato numerose condanne che avevano portato a un cumulo di pene per un totale di 18 anni, tre mesi e tre giorni.

Lo straniero, a conoscenza del suo status di ricercato, ha eluso più volte i controlli fornendo nominativi diversi, fuggendo per non essere arrestato o usando auto e abitazioni a lui non riconducibili. L’attività di indagine degli investigatori della Mobile ha permesso di mettere fine alla sua irreperibilità assicurandolo alla giustizia. Ora si trova in carcere.