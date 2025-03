Violenza sessuale sulla convivente: assolto

I carabinieri scoprono in casa di un giovane venti chili di marijuana e, oltre all’arresto per la droga, viene accusato anche di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della convivente presente nell’abitazione al momento della perquisizione. Per la prima imputazione, l’uomo viene condannato a tre anni, mentre per la seconda accusa, la pena, in primo grado, è addirittura di sette anni. In appello, però, il giovane viene assolto almeno dalla violenza sessuale e dai maltrattamenti. È accaduto mercoledì scorso grazie alla difesa dell’avvocato Saverio Stano.

Tutto era nato nel 2019, quando i carabinieri trovarono la marijuana in casa del giovane. Al momento del blitz in casa era presente anche la presunta convivente, la quale, alla vista dei carabinieri, dichiarò di essere stata costretta a rimanere con il fidanzato, che era succube psicologicamente di lui e che anzi, diversi mesi prima (verso la fine del 2018) sarebbe stata violentata dal giovane. Mercoledì scorso la sentenza di assoluzione ha riconosciuto, finalmente, a parere dell’avvocato Stano, la verità dei fatti, che finora non era emersa.

"Sì è assodato che tra i due, contrariamente a quanto dichiarato dalla presunta vittima – spiega Stano –, non vi era alcuna stabile convivenza", sottolinea il legale del ragazzo, il quale prosegue "Nonostante si volesse far credere che la donna fosse vittima di violenza psicologica e fisica del ragazzo, di 20 anni più giovane di lei, la Corte d’Appello ha saputo valorizzare quanto già emerso nel processo di primo grado, poi specificato nei motivi d’appello e, cioè, che i due avevano sporadiche frequentazioni (la donna, di origini pugliesi, dichiarava di avere una casa di proprietà ad Ascoli e un’amica a Ferrara) dettate da motivi che non interessano la vicenda, se non per il fatto che, dopo l’arresto del giovane, la donna, probabilmente temendo ripercussioni personali a causa della droga rinvenuta nell’abitazione, utilizzava per giustificare la presenza in quella casa".

Nasce così una narrazione di soprusi fisici e psicologici, all’interno dei quali il ragazzo viene dipinto come uno spietato aguzzino. Fortunatamente, però, l’indagato aveva conservato delle prove, che descrivevano una situazione diametralmente opposta".