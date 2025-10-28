Violenza sessuale sulla moglie. Ex marito assolto in Appello

In primo grado aveva rimediato una condanna severa per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, ma l’Appello ha rovesciato la situazione. L’imputato, un trentenne di origini pachistane, è stato infatti assolto con formula piena al termine del processo davanti ai giudici di secondo grado. Il verdetto della corte bolognese ha dunque riformato la decisione dei giudici ferraresi, respingendo la richiesta di conferma della condanna a sette anni e mezzo avanzata dalla procura generale e, di fatto, accogliendo le istanze del difensore dello straniero, l’avvocato Alessandro Falzoni. Poche parole da parte del legale dell’imputato dopo aver ascoltato il dispositivo. "Sono soddisfatto per la decisione della corte d’Appello di Bologna" si è limitato a commentare.

I fatti. La vicenda al centro del processo prende le mosse ormai dieci anni fa, con le nozze tra l’imputato e la persona offesa. I due giovani si erano sposati nel 2015 ‘per procura’, in quanto il ragazzo era già in Italia e lei ancora in Pakistan da dove è partita soltanto tre anni dopo, nel 2018, per raggiunge il marito. Da quel momento è iniziata la convivenza nella casa in cui vivevano anche i familiari di lui. Un rapporto che però non è mai decollato, per vari motivi, e che ha portato il ragazzo, dopo alcuni mesi, a mettere in pratica in Italia quella che è una prassi legale in Pakistan, il talaq, cioè la possibilità di divorziare dalla propria moglie scrivendo la parola ’divorzio’ in lingua pachistana per tre volte. E così ha fatto il giovane, vergando su un foglio per tre volte proprio la parola talaq ("io divorzio da te"), pratica a cui ha diritto solo l’uomo. Dopo la separazione, la moglie è rimasta per un periodo a vivere nella stessa abitazione dell’ormai ex marito fino a quando non ha deciso di lasciare quelle mura e denunciarlo per maltrattamenti in famiglia e per violenza sessuale, accusandolo di averla reclusa, alcune volte picchiata, tirata per i capelli e costretta con la forza ad avere rapporti sessuali.

Il processo. Da qui le indagini della procura estense, il rinvio a giudizio e il processo di primo grado con la sentenza di condanna arrivata nonostante la richiesta di assoluzione da parte del pubblico ministero Andrea Maggioni. La vicenda giudiziaria è poi proseguita in Appello, dove gli elementi emersi non hanno retto. Da qui l’assoluzione piena dell’imputato.

f. m.