Violenza sui minori, incontri formativi

Presso la Casa della Salute di Comacchio, si terranno a partire dalla prossima settimana tre incontri di info-formazione gratuiti sulla violenza assistita e sui minori. I tre appuntamenti sono organizzati dallo Sportello Antiviolenza Iris e dalla Cooperativa Sociale Girogirotondo, grazie al Comune di Comacchio. Gli incontri sono rivolti aialle docenti, agli educatori e alle educatrici del territorio. Ecco quale sarà il calendario degli appuntamenti. Il 16 gennaio verrà affrontato il tema ‘Riconoscere la violenza assistita e la violenza sui minori’, con la conduzione affidata a Daria Baglioni del Centro Donna Giustizia; il 23 gennaio si proseguirà con l’appuntamento dedicato a ‘Gli strumenti di intervento’ che sarà condotto da Cecilia Bellucci dell’Associazione Dalla Parte dei Minori. L’ultimo incontro in programma il 31 gennaio, che sarà condotto da Angela Gamberini e Michele Poli (Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti), avrà come argomento ‘La rete e le modalità operative’. Tutti e tre gli incontri si terranno, come detto, alla Casa della Salute che si trova in via Raimondo Felletti 2 a Comacchio, dalle 16 alle 18. Per avere informazioni eo iscriversi agli incontri di info-formazione, gratuiti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected]