Violenza sui sanitari. Litigio per le visite, tensione in ambulatorio

Il figlio di un’anziana paziente che pretende esami specialistici per il genitore e il medico che mantiene il punto sulle proprie convinzioni. Una discussione che ha generato istanti ad altissima tensione in un ambulatorio di medicina generale di Pontegradella, dove la dottoressa è stata aggredita verbalmente dal familiare dell’assistita. Uno scontro duro, che ha costretto la professionista a chiedere l’intervento dei carabinieri per riportare la situazione alla calma e per poter riprendere il proprio lavoro.

L’episodio, avvenuto giovedì, ha riacceso i riflettori sul tema della violenza nei confronti degli operatori sanitari, a poche settimane dalla giornata dedicata a questa spinosa tematica. "Esprimo a titolo personale, oltre che delle aziende sanitarie ferraresi, la mia più profonda e sentita solidarietà alla professionista coinvolta nell’episodio di violenza – commenta Nicoletta Natalini, direttrice generale di Ausl e Sant’Anna (foto) –. Il medico di medicina generale è per sua natura il punto più prossimo alla popolazione e per questo primo riferimento elettivo per i suoi assistiti; rappresenta per questo una delle figure chiave da cui partire, in alleanza tra le persone, per ricostruire un patto di fiducia, tra professionisti e pazienti. Un gesto che deve indignare e deve far reagire tutta la comunità, oltre a chi opera in sanità". Il grave fatto accaduto nella frazione, aggiungono i vertici dell’Ausl, offre l’occasione per "riflettere sulla necessità di riportare a livello generale la consapevolezza verso il lavoro di grande responsabilità svolto dal medico di famiglia e da tutto il personale medico". Poi, entrando nel merito dell’accaduto, l’azienda spiega come "la scelta delle terapie, degli accertamenti e indagini necessarie per conoscere ed esplorare le condizioni di salute di un paziente" sia "uno dei più complessi compiti dei medici. Fa proprio parte di quel patto, di quella fiducia che sta alla base della relazione di cura" nell’ambito della quale al medico spetta il dovere di "indirizzare il paziente nel percorso di cura. Lo si afferma spesso, ma è bene comunque ribadire che la prescrizione inappropriata non fa mai bene: può far male all’assistito, riduce le possibilità di cura a chi ne ha davvero bisogno allungando la presa in carico, genera inefficienze e spreco di risorse".

Fare propri questi principi, secondo l’azienda sanitaria, "significa ricostruire il patto di fiducia alla base di ogni relazione di cura, ristabilire ruoli e responsabilità, consapevoli che lo si fa per la propria salute e al contempo per la salute e il rispetto della comunità in cui viviamo. A partire dal personale sanitario".

f. m.