Violenza sulle donne. Dieci giorni per ricordare

Dieci giorni di eventi contro la violenza sulle donne. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sono tante le iniziative che prenderanno voce nel territorio del Comune di Argenta. Una serie di eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne, una piaga sociale che purtroppo non accenna a diminuire. A dare il via è il pranzo di beneficenza fissato per stamane nel campo sportivo di San Biagio, a cura dell’associazione Tuttinsiemepersanbiagio; il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro Donna Giustizia di Ferrara. Il 23 novembre alle 11 nel centro di Argenta si terrà "No alla violenza. Sì al rispetto", un flash mob contro la violenza di genere a cura di Avis Argenta, Lions Club "Terre del Primaro" e delle scolaresche del Levi Montalcini di Argenta. Il 25 novembre alle 10.30, il coordinamento donne Spi Cgil Argenta e il Circolo Udi San Biagio, organizzano nel piazzale delle scuole elementari di San Biagio "Una scarpetta rossa per ricordare"; durante l’intervallo della partita Cestistica Argenta-Omega Basket, che si svolgerà il 26 novembre alle 18 nel PalaSalvatori di Consandolo, gli "Scoiattoli" della squadra di casa diranno "No ad ogni forma di violenza", mentre alle 20 nel centro culturale Mercato di Argenta, Valeria Rossi presenterà il suo ultimo libro di poesie "Dove ti porta la poesia".

A conclusione della rassegna, il 29 novembre alle 20.30, si terrà l’incontro "Violenza contro le donne: cosa fare?", lettura e analisi di un fenomeno sempre più drammatico e frequente", nel centro culturale Mercato. L’evento è organizzato dal Centro di documentazione storica di Longastrino e avrà come relatore lo psicologo Paolo Vandini. Interverranno inoltre Chiara Billi, psicologa, e un rappresentante del Centro Donna Giustizia di Ferrara. "Sono tanti i pensieri che vengono in mente quando ci si ferma ad analizzare i fatti di cronaca che riempiono le nostre giornate di violenza, di femminicidi, di abusi e altro – afferma l’assessore alle Pari Opportunità, Delia Forte – Bisogna dire basta con la violenza fisica e psicologica, basta con il concetto di superiorità dell’uomo sulla donna, basta con la paura di essere aggredite, basta con il silenzio e con la vergogna. Ancora. Dobbiamo continuare a parlarne ancora, con tutti".

Franco Vanini