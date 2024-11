Violenza sulle donne, l’iniziativa: "Uno scontrino per combatterla"

Uno ‘scontrino per il contrasto alla violenza di genere’. In occasione della ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’ è stata promossa dall’assessorato alle pari opportunità del Comune di Ferrara, una campagna che ha visto l’adesione anche di tutte le associazioni di categoria del settore. Le iniziative sono due. Nel dettaglio l’inserimento nella stampa degli scontrini fiscali, battuti dalle realtà economiche e commerciali del territorio, la frase ‘Se sei vittima di violenza e stalking chiama il numero 1522’. In alternativa o in aggiunta, le attività interessate potranno esporre anche una locandina che testimonia l’adesione alla ‘Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. L’iniziativa è stata illustrata oggi in conferenza stampa nella residenza municipale di Ferrara dall’assessore comunale alle pari opportunità, Angela Travagli, con le rappresentanti delle associazioni di categoria cittadine coinvolte Simona Salustro di Ascom Confcommercio Terziario Donna, Edi Govoni di Confesercenti Impresa Donna, Jessica Morelli di Cna Impresa Donna, Caterina Paparella di Confartigianato Movimento Donne Impresa, e Francesca Tamascelli di Coop Estense. "Si tratta di un’iniziativa che, nella sua semplicità, mira a coinvolgere le attività economiche locali-ha spiegato l’assessora Angela Travagli- nel contrasto alla violenza di genere affinché su questo fronte si possa creare una rete sempre più ampia su tutto il territorio tra le istituzioni e il mondo associativo ed economico. Un ringraziamento va a tutte le associazioni di categoria e a tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi che hanno già aderito o sceglieranno di aderire, confermando la loro sempre grande attenzione e sensibilità ai temi sociali e l’idea che ogni azione volta a interrompere la catena della violenza è meritevole di essere intrapresa e sostenuta con la forza di tutti". Tutte le rappresentanti delle associazioni di categoria coinvolte hanno, infatti, confermato nei loro interventi la convinta adesione alla campagna come ulteriore iniziativa per la costruzione di una comunità libera dalla violenza e nella convinzione che qualsiasi gesto, pur se semplice o simbolico, contribuisca a creare una rete territoriale unita nel perseguimento di un obiettivo nobile. Aderendo all’iniziativa le attività si impegnano a diffondere tramite gli scontrini e le locandine il 1522, ossia il numero del telefono anti violenza e stalking.

Mario Tosatti