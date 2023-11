Violenza sulle donne, serve una rivoluzione culturale

Caro lettore,

in orrori come questo non deve esserci polemica che tenga, concordo perfettamente con lei. Non deve esistere questa o quella linea politica, tutti dovremmo restare uniti per cercare una soluzione definitiva. Ciò che serve è una rivoluzione culturale a partire dalla scuola – fin dai primi passi – dove andrebbero inserite ore di lezione sul rispetto della figura femminile e, più in generale, del prossimo. Bisognerebbe poi boicottare fin da subito, come propone il Codacons a radio e Siae, tutti i brani di rapper o trapper con frasi violente e aggressive. E poi, come invita Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara uccisa a 15 anni due anni fa a Monteveglio, nel Bolognese, dal coetaneo Andrea Iavarone, va fissata un’età minima per l’utilizzo di cellulari e social. "Social e web sono pieni di idee violente e maschiliste – dice –. E il cellulare impedisce l’affettività tra giovani, eliminando il rapporto umano". Si parta da qui, da fatti concreti e immediati, smettendola di riempirsi la bocca con gli ’ora basta’ o a caccia della legge dell’ultimo minuto a furor di popolo. Che il basta, dopo l’ennesimo omicidio, sia davvero.