"Violenza sulle manifestanti, bisogna fare chiarezza"

Caro Carlino,lette le dichiarazioni delle manifestanti di Extinction Rebellion, e viste le smentite della Questura di Brescia, è urgente fare chiarezza. La sicurezza è una legittima aspirazione di tutte/tutti i cittadini ma a condizione del rispetto della dignità di ogni persona e del diritto di esprimere dissenso o protesta. L’azione di controllo delle forze dell’ordine è legittima ma non lo è la mortificazione della dignità di protesta. Se verranno confermate le pratiche sul corpo delle manifestanti, si configura un fatto gravissimo per un Paese democratico. Fatto reso ancora più grave dall’essere praticato sul corpo di donne. Una violenza istituzionale gravissima per un Paese che ha seri problemi culturali con la violenza di genere. A Brescia, se i fatti verranno confermati, si è realizzata una brutta pagina per i diritti delle donne e per la democrazia.

Paola Castagnotto e Centro Donna Giustizia

Caro Carlino, a proposito di Luigi Preti, vorrei ricordare che fu anche “padre costituente” e insegnò Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Ferrara, a cui ha donato la propria biblioteca personle (oltre ottomila volumi). Vinse il premio Bancarella nel 1964 (con il romanzo “Giovinezza, giovinezza...”). Scrisse anche vari articoli per il Carlino. Penso che anche il nostro ateneo dovrebbe ricordarlo organizzando una giornata di studi in suo onore.

Daniele Vecchi