Violenze alla ex, due anni e otto mesi. Rintracciato e arrestato dai militari

I carabinieri di Bondeno, nel giugno del 2023, avevano denunciato un 31enne straniero che aveva percosso la fidanzata all’interno della sua abitazione per poi allontanarsi e rendersi irreperibile. Le indagini subito avviate avevano però consentito di ottenere a carico dell’uomo una condanna da parte del tribunale estense a 2 anni ed 8 mesi di reclusione per minacce, percosse, lesioni aggravate e rapina. Divenuta definitiva la condanna, nei giorni scorsi la Procura ha emesso un ordine di carcerazione e ieri il condannato, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Stazione Carabinieri di Bondeno e portato in carcere a Ferrara.