"Violenze sulle donne? La destra è smemorata"

Caro Carlino,

quanta ipocrisia e smemoratezza a desra. È questo che mi viene da dire nel sentire esponenti di destra (anche donne) che parlano di rispetto per le donne, di rifiuto del sessismo, di episodi di misoginia da condannare, di patriarcato come modello di società da cambiare. Ma non ricordano quando Salvini e i leghisti ridevano sguaiatamente di una bambola gonfiabile ”sosia della Boldrini“? Perché non parlano di Forza Italia il cui leader Berlusconi non perdeva una occasione per dimostrare quanto le donne ”fossero da prendere in considerazione solo in posizione orizzontale” (lo disse addirittura la Santanchè )? Basta fare una ricerca sul telefonino per vedere alcune performance a mio giudizio volgari di Sgarbi sulle donne, me ne ricordo un anche in presenza delle figlie (Vittorio è conteso nelle trasmissioni soprattutto di Mediaset). Speriamo che l’ennesimo femminicidio faccia cambiare questi atteggiamenti (anche se dubito forrtemente) perché altrimenti si tratterebbe di una indecente esibizione di ipocrisia.

Andrea Finotti

* * *

IL DIBATTITO SUI CPR

Caro Carlino,

ho seguito il “dibattito” locale sui Cpr (centri di permanenza e rimpatri per migranti clandestini o delinquenti). Proprio non so che posizione prendere perchè non mi sono chiare del tutto le cose, parole e parole ma quelle che definiscono realmente quello che saranno i CPR, il destino dei lì reclusi, non l’ho intesa. Ma ho fatto il pensiero che Ferrara sia stata scelta perchè c’è un sindaco leghista e una giunta a maggioranza leghista sebbene un poco irrequieta. Aspettare le decisioni che verranno da Roma, Ferrara in alcun modo potrà detterminarle.

Pasquina Ferrari