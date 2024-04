Violenze tra i banchi. Contro i bulli c’è la sospensione

Caro Lettore

All’interno di una comunità complessa come è il mondo della scuola si intrecciano una serie di componenti, di figure. Va detto quindi che il controllo non è a volte, purtroppo, immediato. Questo è uno degli elementi, su questo bisogna lavorare perché non sfuggano alla maglia episodi che, come Lei stesso ha detto, possono essere devastanti per le vittime. Serve, senza far diventare l’istituzione una caserma, una rete di sentinelle, che possono certo essere gli insegnanti pronti a cogliere i segnali. Ma anche i compagni di scuola, con la loro maturità, a raccontare quello che succede all’amichetto, a fare così da muro verso gli stessi bulli. Questo in prima battuta. Fondamentale è poi oltre alla capacità di cogliere avvisaglie quella di rispondere, subito ed anche in maniera adeguata all’episodio che si è verificato. La sospensione nelle scuole c’è, è uno strumento che fa parte della didattica scolastica. Quando è il caso va applicata, senza esitazioni. Certo non con leggerezza ma sicuramente con fermezza. La scuola non deve illudersi, cullarsi nella speranza che la vicenda sia risolta. Chi sbaglia e infierisce sui compagni deve essere punito. In modo adeguato.