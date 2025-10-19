Violinisti, clown, nostalgia. Parte il treno delle storie

Ciarlatani, musici e narratori. Signori, in carrozza, parte un treno speciale che attraversa la pianura, case e canali, stazioni e binari che scorrono fuori dal finestrino. E’ Il treno delle storie, progetto di Officina Teatrale A_ctuar. Debutto nel 2023, per riscoprire il territorio, i volti, le sue ferrovie e portare l’arte su un vagone, finestrini e scalcagnati cappelli a cilindro.

Fischia il capotreno, sabato 25 ottobre, ore 14.45. "Stazione di Ferrara, Ferrara". E non c’è bisogno di affrettarsi per la coincidenza, nello zaino è l’amore per una provincia, per il treno che l’attraversa. Un viaggio nella pianura sulla linea Ferrara-Fiscaglia-Codigoro, scossoni e nostalgia. Nel piazzale della stazione e nella piazza di Migliarino, il convoglio frena rumoroso, alle 15.45 è tempo di spettacoli. Storie più vere del vero di Officina Teatrale A_ctuar, narrazioni della linea Ferrara-Codigoro.

"Fermi al passaggio a livello della linea che taglia in due Ferrara, ci è venuta l’idea di raccontare la storia del territorio attraverso le sue linee ferroviarie. Ci siamo chiesti se quel treno - sempre mezzo vuoto - potesse diventare un luogo di cultura, di festa e incontro e se le stazioni dei tanti paesini che si trovano lungo la linea potessero trasformarsi in estemporanei palcoscenici per spettacoli e concerti. E a volte le fantasie diventano realtà. Sui treni e nelle stazioni i passeggeri possono trovare artisti di grande rilievo artistico, attivi a livello internazionale".

Ad accompagnare i viaggiatori alcuni giovani che hanno lavorato alla raccolta di storie di guerra, d’amore, di lavoro. Tra aneddoti divertenti e curiosi accaduti lungo la linea, la parola a testimoni del passato, portatori di memoria del territorio. Il treno delle storie nasce per portare l’arte nelle periferie, favorire l’incontro tra generazioni, salvaguardare la memoria popolare. Il treno delle storie ha attraversato le linee Ferrara-Fiscaglia (2023 e 2024) e Reggio Emilia - Guastalla (2024). Sabato 25 ottobre, ore 14.45. "Stazione di Ferrara, Ferrara". Lo sferragliare lento nella pianura. E non c’è bisogno di affrettarsi per la coincidenza, l’unica cosa da prendere e mettere nello zaino è l’amore per una provincia, per il treno che l’attraversa. Un viaggio nella pianura sulla linea Ferrara-Fiscaglia-Codigoro.