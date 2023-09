Violoncelli e clarinetti in Certosa Un weekend di musica da camera

di Mario Tosatti

Un fine settimana all’insegna della musica da camera nello scenario della Certosa. ‘Ensemble Music Festival’ si terrà da domani a domenica. A fornire i dettagli dell’evento sono stati l’assessore al turismo Matteo Fornasini, il direttore di Ferrara Tua Fulvio Rossi e la vicepresidente di Interno Verde Licia Vignotto. La Certosa monumentale torna come ideale spazio scenico, co-protagonista della grande musica da camera grazie alla direzione artistica dell’Associazione Ensemble. In programma tre momenti, a partire dalle 20.30. La rassegna è ad ingresso gratuito da viale della Certosa. "Questo evento si inserisce in un fine settimana molto intenso che darà la possibilità a cittadini e turisti di scegliere e vivere molteplici esperienze di diversa natura – ha spiegato Fornasini –. Gli eventi della Certosa hanno sempre riscosso molto successo, e sono sempre stati pensati come occasioni speciali per approfondire la conoscenza delle meraviglie di questo nostro grande museo a cielo aperto, sempre nel rispetto della sacralità del luogo".

L’Ensemble Music Festival è organizzato e promosso da Ferrara Tua con il sostegno e la collaborazione del Comune, di Interno Verde e Zanta Pianoforti. La direzione artistica è a cura dell’Associazione Ensemble. Nel dettaglio, sarà il Varga Trio ad aprire le danze, domani alle 20.30, con un repertorio che spazierà da Carl Fruhling a Paul Juon, da Bela Bartok a Nino Rota. Il clarinetto di Erika Varga, il violoncello di Valentina Dubrovina e il pianoforte di Julia Pleninger, insieme dal 2021, arrivano da Zurigo con un primo premio al concorso e festival internazionale di musica Danubia Talents all’attivo. Sabato, sempre alle 20.30, sarà il violoncello ad impreziosire i chiostri della Certosa, per mano di Giacomo Cardelli. Chiudono la rassegna, domenica alle 20.30, Eoin Ducrot al violino, e Chiara Opalio al pianoforte, insieme il Duo Opalio-Ducrot.