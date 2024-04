Virgili alla guida della Stradale

Si è insediato il nuovo comandante provinciale della polizia stradale. Si tratta del vicequestore Dario Virgili. Quarantasette anni, laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, ha conseguito un master di secondo livello in Scienze della Sicurezza all’Università la Sapienza di Roma. Virgili è nei ruoli della polizia dal 1998, prima come agente e poi nel 2010, dopo aver frequentato il corso di formazione alla scuola superiore di polizia, passa nel ruolo funzionari con la qualifica di commissario capo. Ha assunto il suo primo incarico come funzionario alle volanti di Belluno. Cinque anni dopo l’approdo alla questura di Bologna, nel 2020 alla questura di Ferrara dove ha ricoperto il ruolo di dirigente della squadra mobile per poi nel 2022 andare a dirigere la Mobile della questura di Rimini. Per il neo comandante della Stradale è un ritorno nella città estense.