"Virgiliana, tavolo di confronto sulla viabilità"

E’ necessario istituire un tavolo di confronto sui problemi della viabilità provinciale che coinvolga le organizzazioni dell’autotrasporto. Lo chiedono, in una lettera al presidente della provincia di Ferrara Daniele Garuti, la Cna provinciale e Cna Fita, la più rappresentativa tra le associazioni imprenditoriali del settore. La lettera, firmata dal presidente di Cna Davide Bellotti e dal presidente di Cna Fita Ferrara Fausto Bianconi, prende le mosse dalla decisione dell’amministrazione provinciale di inibire la circolazione dei mezzi oltre 26 tonnellate sui due ponti lungo la SP69 Virgiliana che attraversano il Panaro e il Cavo Napoleonico. "Rispettiamo e condividiamo, in nome della sicurezza stradale, questa decisione – si legge nella lettera di Cna e Cna Fita – e apprezziamo la scelta di rendere operativa l’ordinanza solo quando sarà disponibile un percorso alternativo da proporre agli autotrasportatori. Tuttavia chiediamo alla Provincia di comunicare con la massima sollecitudine i nuovi percorsi, in modo che gli autotrasportatori possano programmare adeguatamente la propria attività imprenditoriale calcolando gli eventuali maggiori tempi di consegna e aggravi di costo che i nuovi percorsi potrebbero produrre. I provvedimenti di limitazione alla viabilità ordinaria legati a esigenze di manutenzione di ponti e cavalcavia sono sempre più frequenti: da qui la proposta di un tavolo di programmazione e confronto in cui le giuste esigenze di sicurezza della viabilità si confrontino con le problematiche degli autotrasportatori".