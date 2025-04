Virgiliana, verifiche sui due ponti. Garuti: "Obiettivo contenere i tempi"

L’obiettivo è quello di contenere al minimo i tempi e accorpare i lavori di sistemazione dei due ponti sulla strada provinciale Virgiliana (sp 9) che insistono su Bondeno capoluogo, ovvero quelli che attraversano rispettivamente il Cavo Napoleonico e il Panaro. La Provincia di Ferrara è infatti al lavoro attraverso verifiche e valutazioni per cercare di anticipare e avvicinare i lavori, già previsti e originariamente programmati nel giro di qualche anno, di messa in sicurezza di entrambe le infrastrutture recentemente oggetto di un’ordinanza che ha disposto il divieto di transito per i mezzi pesanti al di sopra delle 26 tonnellate. Un obiettivo condiviso e salutato positivamente dal sindaco del territorio matildeo, Simone Saletti: "Apprezzo il lavoro che il presidente Garuti, unitamente ai tecnici provinciali, stanno portando avanti per far sì che i nostri due ponti siano prioritari nell’ottica di un territorio unito, sicuro e competitivo. La sicurezza delle persone deve essere messa al primo posto – aggiunge Saletti –, ma non dobbiamo dimenticare che i ponti sono gli snodi viabili più importanti per il nostro territorio, che è attraversato da due fiumi e da decine di canali e rappresenta una delle capitali nazionali del governo delle acque. Sono dunque soddisfatto che sia stata immediatamente recepita la necessità di un’accelerazione dei tempi di realizzazione dei lavori già previsti – conclude il primo cittadino matildeo –, onde evitare un deterioramento ulteriore dei due manufatti che avrebbe potuto verificarsi qualora la messa in sicurezza fosse avvenuta come da programma originario". "Il transito su entrambi i ponti – dice il presidente Garuti – resta consentito alla stragrande maggioranza dei veicoli: non solo alle automobili ma anche a tutti i mezzi pesanti al di sotto delle 26 tonnellate, compresi ad esempio i veicoli del trasporto pubblico e scolastico".