’Virtual 5.30’, si corre il 13 giugno all’alba

Quarta edizione della Virtual 5.30: partenza il 13 giugno da piazzetta Disraeli. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: ai blocchi di partenza venerdì 13 giugno la quarta edizione della ’Virtual 5.30’, camminata/corsa non competitiva che ci accompagna dal 2022 lungo le vie del nostro centro storico alle prime luci dell’alba.

Appuntamento alle 5.30 del mattino presso la sede di Avis Cento in piazzetta Benjamin Disraeli, dove inizia e finisce il percorso ad anello per le vie di Cento per un totale di 5,30 km, al termine del quale Avis allestirà un ricco e salutare ristoro finale, a cui seguirà la consueta mattinata di donazioni.

Le iscrizioni all’evento sono ancora aperte al link https://bit.ly/virtualrun530cento2025 oppure di persona in sede Avis durante le mattinate di donazione, e la quota comprende la t-shirt celebrativa dell’edizione 2025 della ’Virtual 5.30’ e l’assistenza medica e assicurativa.

Per gli iscritti, i giorni di ritiro delle T-shirt saranno oggi dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 giugno dalle 18 alle 21.

Un’occasione unica nel suo genere per arricchire il territorio con un evento che unisce la promozione di uno stile di vita sano e il sostegno alla nostra comunità.

l. g.