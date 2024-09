Virus West Nile, trattamenti contro le zanzare

L’Azienda Usl di Ferrara ha pianificato una serie di trattamenti straordinari adulticidi contro la proliferazione delle zanzare Culex, al fine di contenere la diffusione del virus West Nile nelle aree verdi di Ospedali, Case della Comunità e strutture facenti capo al Dipartimento di Salute Mentale. Gli interventi, che verranno eseguiti in dieci strutture della provincia di Ferrara a partire da oggi, rispondono al contenuto delle ordinanze emesse dai Comuni del territorio estense che prevedono l’obbligo - da parte dei soggetti gestori di ospedali, case di cura, hospice, residenze per anziani, case di riposo e altri luoghi di aggregazione di persone anziane, sia pubblici che privati, con presenza di spazi verdi – di effettuare trattamenti con cadenza settimanale fino al prossimo 30 settembre. Le attività di disinfestazione dureranno da 1,5 a 3 ore, verranno eseguiti in fascia notturna (22-6) e interesseranno tutti gli spazi verdi fruibili dagli utenti circostanti le strutture indicate, secondo il seguente calendario: Ospedale Mazzolani Vandini di Argenta (12, 19 e 26 settembre), Casa di Comunità di Portomaggiore (12, 19 e 26 settembre), Casa di Comunità di Copparo (12, 19 e 26 settembre), Casa di Comunità di Comacchio (17 e 23 settembre), Ospedale del Delta di Lagosanto (17 e 23 settembre), Casa di Comunità di Codigoro (17 e 23 settembre), Casa di Comunità San Rocco (17 e 24 settembre), Casa di Comunità di Bondeno (17 e 24 settembre), Ospedale SS. Annunziata di Cento (17 e 24 settembre), Residenza S. Bartolo (17 e 24 settembre). Negli spazi interessati dai trattamenti, che rispondono ai requisiti delle linee guida regionali indicate nel Piano Regionale Arbovirosi, verrà affissa l’apposita cartellonistica di avviso relativo al servizio di disinfestazione. A tal proposito l’Azienda raccomanda che persone e animali non permangano nell’area durante il trattamento e nelle prime ore successive.