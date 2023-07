Visioni di volti e corpi L’arte di Isabel Carvajal

Esistono a Ferrara non luoghi dipinti di un fascino fuori dal tempo. Eppure siamo solo nella nota e percorsa via San Romano. Eppure siamo solo in un piccolo bar, il bar San Romano. Un locale in cui si possono immergere parole e proiettare un agire al di fuori dell’anonimato. Ad accogliere solo Clemente che intreccia lingue e culture diverse con il sorriso dell’attesa. Ci si allontana così dal male di vivere, dall’inerzia e dal deserto emozionale percorrendo il piccolo locale, ben illuminato e allestito dal direttore artistico Riccardo. In un paio di mesi sono state allestite mostre di artisti locali e non, miscelando atmosfere, voci, silenzi, colori, visioni, materia e spirito. Ad inaugurare questo spirito alcune delle opere di Riccardo Furini. E dopo di lui Nash (nome d’arte) in grado di mutare in forme le pulsioni e configurare con i segni sulla tela la dimensione del dialogo tra presente ed altri tempi. Oggi dalle 19, Clemente apre le porte del piccolo e inusuale bar San Romano, via San Romano 91, per alzare il calice ad un allestimento ancora speciale, quello dell’artista venezuelana Isabel Carvajal. Si rimarrà intrappolati in tanta straordinaria potenza espressiva, dentro la visione di volti e corpi umani, lavori realizzati su carta cromata in evidente contrasto con i richiami scuri del catrame.