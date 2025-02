Visit-In Ferrara, l’accordo. Compatti sul turismo: "Conquista dell’estero, ecco le nuove strategie"

La prima notizia è che, sul turismo – finalmente – non c’è contrapposizione ma unità di intenti. In particolare la società In Ferrara e il consorzio Visit uniranno le forze per rendere ancor più attrattivo il nostro territorio. La strategia alla base del ’matrimonio’ di cui il presidente del consorzio, Nicola Scolamacchia auspica "una lunga durata" si articola su vari livelli orientati alla promozione e commercializzazione del prodotto turistico della città. In stretta relazione – come sottolinea la coordinatrice del piano, Patrizia Guidi – "con la nostra Costa". In particolare, fra gli obiettivi c’è quello di un rafforzamento della penetrazione di Ferrara nei mercati stranieri: dalla Germania all’Austria, passando per la Svizzera, l’Olanda e la Francia. Parallelamente, è prevista l’introduzione di uno strumento di commercializzazione del prodotto turistico che diventerà unitario: In Ferrara. Se, operativamente, i player daranno priorità alla crescita del turismo congressuale e sportivo, una grande attenzione sarà riservata anche agli appuntamenti fieristici internazionali che vedranno – per la prima volta – la partecipazione congiunta di Visit e In Ferrara. "Per il nostro territorio – spiega il vicepresidente della Camera di Commercio Ferrara-Ravenna, Paolo Govoni insistendo sulla strategicità del comparto durante la conferenza di presentazione , ieri mattina– il turismo è una leva di sviluppo, ancor di più a fronte di questa preziosa collaborazione che mette assieme non solo pubblico e privato, ma privati tra loro. Lo scorso anno, il turismo ha generato un valore aggiunto per il territorio quantificabile in oltre un miliardo e mezzo, dando da lavorare a undici mila addetti. Individuare obiettivi di crescita è per noi una priorità, per cui l’Ente che rappresento, sarà felicemente accanto a questi sodalizi". A proposito di crescita, Scolamacchia insiste sulla necessità di unire le forze. "Dopo il traguardo del mezzo milione di pernottamenti – dice – dobbiamo lavorare affinché sia un punto di partenza e non di arrivo, dal quale non arretrare. Per questo riteniamo fondamentale questo accordo: non è tempo di divisioni. Per competere sui mercati, è naturale unire le forze ed è giusto che i privati concorrano a investimenti in questo senso di concerto con il pubblico". Il progetto, rimarca Guidi, "ha un respiro di area vasta" ed è orientato in particolare ad "allargare l’attrattività di Ferrara nei mercati esteri" anche attraverso "collaborazioni con testate di settore e tour operator". Fra gli altri, è al vaglio "l’ipotesi di realizzare un prodotto spendibile sul mercato turistico, avvalendoci di piattaforme come Netflix o Amazon". Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta così come tanti sono "gli obiettivi ambiziosi che ci siamo dati per questo 2025, che sarà particolarmente sfidante". A dirlo è l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini che in qualche misura rivendica la ’regia’ dell’accordo. "Questo patto tra due realtà fondamentali della filiera turistica ferrarese mi piace pensare sia solenne – dice – perché non solo vengono unite le forze, ma si lavora unitariamente per un obiettivo strategico. Per l’amministrazione, in tutta evidenza, quello turistico è un comparto imprescindibile e sul quale abbiamo investito e continueremo a investire molto. Certo, la prospettiva di chiusura del Castello nei prossimi mesi, ci pone davanti ancora più sfide da traguardare. Se si è insieme, però, il traguardo è senz’altro più raggiungibile".