Visita al Verginese dell’assessore Felicori: "Un gioiello di storia"

Piacevole visita a sorpresa nei giorni scorsi: l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, accompagnato dal consigliere regionale e capogruppo Pd in Regione Marcella Zappaterra, ha visitato la delizia estense del Verginese, a Gambulaga. "È stato un piacere accompagnarlo assieme al vicesindaco con delega alla Cultura Francesca Molesini – commenta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi - a visitare il nuovo allestimento del percorso archeologico dei Fadieni, le esposizioni dei pittori Remo Brindisi e Federico Bernagozzi, e raccontare gli investimenti fatti e le prospettive del nostro sito patrimonio Unesco. Al lavoro assieme per nuove idee e proposte che valorizzino sempre di più un luogo del cuore. Grazie come sempre ad Atlantide, la cooperativa che gestisce il complesso rinascimentale del Verginese". Il Verginese è un pratimonio non solo delle provincia di Ferrara ma di tutti coloro che amano l’arte e la storia.

f.v.