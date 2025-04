Visita alla nave più bella per scoprire la storia dell’Amerigo Vespucci

Una visita davvero speciale quella organizzata dall’Associazione Ferrara Cambia all’Amerigo Vespucci, la “nave più bella del mondo”, attraccata a Venezia, regalando ai partecipanti un’esperienza memorabile. L’iniziativa non solo ha permesso di ammirare uno dei simboli della Marina Militare italiana, ma ha anche offerto l’opportunità di assistere a una cerimonia unica: il saluto delle navi e delle gondole che, in rada, si sono allineate intorno alla storica nave scuola. La visita ha avuto un’atmosfera ricca di emozioni e significato, con il fascino del Vespucci che ha fatto da sfondo a un saluto solenne, mentre le gondole veneziane e le navi in mare hanno reso omaggio alla grandezza di questa imponente imbarcazione. Un momento di grande valore culturale e storico.