Visita dalla Germania, la città di Kaufbeuren è sempre più vicina

Una delegazione della città gemellata di Kaufbeuren, in Germania, a Ferrara. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Città Gemellate, formato da sette cittadini della città bavarese, a Ferrara per trascorrere alcuni giorni e partecipare ad alcune iniziative finalizzate alla conoscenza del nostro territorio. Ieri, alle 9, nella sede di Palazzo Municipale si è tenuta una cerimonia di saluto istituzionale con l’Ente Palio e la Contrada di San Giorgio, legata alla cittadina bavarese da molti anni anche per la collaborazione nella Festa di rievocazione storica Taenzelfest che si tiene ogni anno nel mese di Luglio. Il momento è stato anche un’occasione per ospitare un gruppo classe del Liceo Roiti che ha lavorato a progetti sulla promozione della città di Ferrara in lingua tedesca. La delegazione farà rientro a Kaufbeuren oggi.