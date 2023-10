Visita e sapori messicani. Ambasciatore e sindaco ricordano Adamo Boari

FERRARA

Una visita nel segno della memoria di Adamo Boari (1863-1928), definito il ‘messicano di Ferrara’, architetto e ingegnere acclamato da intere generazioni, oltreoceano, come autore e ispiratore di alcuni dei palazzi e monumenti simbolo di Città del Messico: per i 160 anni dalla nascita del celebre ferrarese, oggi sarà in città l’ambasciatore messicano in Italia Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda. Alle 9.30 sarà accolto dal sindaco Alan Fabbri alla cerimonia di deposizione della corona alla tomba di famiglia di Boari, al cimitero di Marrara. All’evento presenzieranno le autorità civili, militari e religiose, i discendenti della famiglia, il picchetto dell’aeronautica militare, le associazioni combattentistiche e d’arma e il curatore capo della Frick Collection (celebre galleria d’arte) di New York Xavier Salomon, che interverrà in rappresentanza della famiglia Boari. Alle 11.30, ambasciatore e sindaco saranno alla biblioteca Ariostea per portare i saluti istituzionali in apertura del convegno di studi internazionali proprio dedicato al ‘messicano di Ferrara’, quindi è in programma, nella stessa sede, l’inaugurazione della mostra ’Le opere di Adamo Boari, ingegnere e architetto ferrarese nella documentazione della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara’. Ai saluti istituzionali saranno presenti anche il prorettore di Unife, Alessandro Ippoliti, e il console del Messico Paolo Zavoli, e nelle due giornate di studio si alterneranno esperti e professori delle università italiane e messicane, che si confronteranno sul ruolo che l’emigrazione culturale italiana ha avuto nel mondo, con un focus specifico sul Messico. La cerimonia sarà anche una visita che incrocerà l’insediamento di una nuova attività in città, ispirata proprio dall’enogastronomia messicana: ha infatti aperto i battenti da qualche settimana, in via Bologna 296, Calavera Restaurant, formato di ristorazione casual dining sviluppato grazie al know-how di Roadhouse (Gruppo Cremonini). È il 24esimo ristorante del gruppo con 130 posti a sedere.