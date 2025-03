Visita guidata ’A casa d’Este’ e ai suoi reperti

Fine settimana al Verginese con le visite tematiche di oggi alle 11 "A casa d’Este": visita alla scoperta del castello e della sua storica padrona Laura Dianti, donna del Rinascimento ferrarese. Alle 15.30 "Mors inmatura": visita alla scoperta dei reperti archeologici della necropoli dei Fadieni, importante testimonianza degli Antichi Romani del Delta del Po ferrarese.

Non è finita qui, all’interno della Delizia è presente la mostra "Nel segno di Bacco", che espone forme ceramiche per bere dal mondo romano fino al momento di sviluppo della Delizia del Verginese nel corso del XVI secolo, con materiali provenienti dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza.

In Vinaia è presente una mostra di pittura con opere di Giovanni Fabbri e Guerrino Siroli, a cura di Vittorio Spampinato, visitabile gratuitamente nei giorni e orari di apertura della Delizia.

Ricordiamo che la Delizia è aperta mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 335-236673.