Visita guidata alla scoperta del Guercino

Sabato alle 15 in Pinacoteca si terrà la seconda visita guidata tematica proposta dal Centro Studi Internazionale Il Guercino. L’incontro dal titolo "Lacrime e sangue. Il racconto della Passione" sarà l’occasione per approfondire il messaggio e per ammirare la qualità esecutiva di una selezione di opere d’arte sacra appartenenti alla collezione del museo e provenienti da chiese e raccolte private del territorio, tra le quali spiccano opere di Giovanni Battista Cremonini, Cesare Tiazzi, Stefano Galletti, grandi tele dei protagonisti della bottega guerciniana come Matteo Loves, Bartolomeo, Cesare e Benedetto Gennari, oltre a diverse opere di autori sconosciuti, fino ad arrivare al capolavoro assoluto di Guercino ‘Cristo Risorto che appare alla Madre’.