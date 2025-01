Visita istituzionale in città. Il ministro albanese al Mazza: "Ora la Spal è nel mio cuore"

Il ministro socialista dell’Interno Albanese Taulant Balla, eletto deputato alle elezioni parlamentari del 2005 e poi per le legislature successive, si è recato in visita a Ferrara per incontrare i cittadini albanesi residenti e gli imprenditori provenienti dal suo Paese. Durante la visita ha assistito anche a una gara della Spal.

Del resto, il primo ministro ha avuto la possibilità di recarsi personalmente in realtà locali di imprenditori albanesi che hanno costruito le proprie fortune a Ferrara. Su tutte si è distinta l’Impresa Edile Edilalba srl, legalmente rappresentata da Kodraliu Flamur, che ha raccontato la storia dell’azienda.

Il ministro Taulant Balla, dopo aver visitato ed incontrato i propri connazionali ’locali’, ha ricordato che a Maggio 2025, il suo popolo sarà chiamato al voto per l’ elezione di 140 componenti del Parlamento Europeo. Non solo: per la prima volta nella storia del Paese anche i cittadini albanesi residenti all’estero potranno fare richiesta tramite un apposita piattaforma online predisposta dall’Ufficio Elettorale della Repubblica di Albania e votare a distanza.

Il Ministro ha effettuato un appello alla partecipazione al processo elettorale, sottolineando l’importanza storica di questa opportunità, che per la prima volta è stata riconosciuta anche ai residenti all’estero ed ha parlato anche dei temi legati al recente accordo sulle pensioni fra Italia-Albania.

Il ministro ha anche visitato la sede operativa di Edilalba srl, prendendo contatto diretto con la solida realtà che il titolare Kodraliu è riuscito a costruire nel Ferrarese. Dopodiché ha partecipato (su invito sempre di Edilalba srl in qualità di Sponsor) all’incontro Spal – Sestri Levante al Mazza, assistendo a gran parte della partita all’interno dello Sky box, rimanendo piacevolmente colpito dalla Modernità delle strutture dello stadio e dall’ambientazione creata dal pubblico.