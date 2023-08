Visite al campanile di Pomposa "Aperto ai turisti fino a martedì"

Fino a martedì sarà possibile salire sul campanile di Pomposa, grazie all’impegno ed alla dedizione dei volontari delle associazioni il Mantello e Buonincontro. Gli orari per salire sono dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30, con l’ultima salita possibile fino a mezz’ora prima degli orai di chiusura. Un ingresso ce non prevede nessun costo e per maggiori informazioni si può chiamare il 340.5300299. Il giorno di Ferragosto ci sarà anche la celebrazione dell’Assunta patrona di Pomposa con la santa messa, alle 21, celebrata da Monsignor Gancarlo Perego ed a seguire ci sarà la processione in notturna, fino al vicino cimitero di Pomposa e ritorno. Il campanile di Pomposa, alto 48 metri, eretto nel 1063 dall’architetto Deusdedit è diviso in nove moduli, ciascuno dei quali, dal basso verso l’alto, presenta finestre sempre più larghe e numerose che conferiscono all’edificio una particolare leggerezza e uno slancio verso l’alto sottolineato dall’alta copertura a cuspide. Il paramento in mattoni rossi e gialli conserva rarissimi inserti di bacini ceramici provenienti da vari paesi mediterranei. La salita è un viaggio nel tempo, passando dal primo piano con le monofore all’ultimo con le quadrifore, dove si è travolti dalla luce, che secondo i monaci benedettini era Dio e all’ultimo piano qualcosa di particolare si sente. Il campanile di Pomposa resta un’attrazione unica nella provinciar.

cla.casta.