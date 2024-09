Visite al campanile. E da domani torna la Sagra della patata

CODIGORO

Il ricco fine settimana che si svolgerà a Pomposa, comincerà stamane con le visite guidate, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30, al millenario campanile di Pomposa, a cura dei volontari delle associazioni Buonincontro e Il Mantello. Visita al campanile che sarà possibile effettuare anche domani. Alle 19:30, si potrà partecipare, guidati da Simonetta Sovrani, a "Santi, imperatori, pellegrini in cammino per Pomposa", nella quale i visitatori saranno proiettati in un viaggio ideale nel passato, alla scoperta di alcuni personaggi storici legati al complesso abbaziale benedettino. Domani alle 9, nel parco abbaziale, la XI edizione dell’expo amatoriale canina, a cura dei centri cinofili La Robinia e Scuola per cani Trieste. Dalle 10 alle 18 saranno in funzione il mercato ambulante e dei prodotti tipici, il mercatino degli hobbisti, il Campo degli arcieri, con possibilità di effettuare tiri con l’arco e giochi del tiro al salame, a cura del gruppo Arcieri Laghesi, ma ci si potrà dilettare anche con i Giochi di una volta, a cura dell’associazione La Grande Sorella. Alle 12 tornerà l’attesa Sagra della Patata che vedrà i volontari dell’Aido nello stand e quelli del Borgo dei contadini di Pontemaodino, davanti al laghetto preparare gustosi piatti a base di patata e tanto altro. Nel pomeriggio alle 15 la guida Simonetta Sovrani condurrà attraverso un laboratorio artistico, i piccoli visitatori "Alla scoperta degli animali fantastici dell’Abbazia". Sarà un viaggio tra arte, natura e fantasia mentre verso le 16.30 andrà in scena uno spettacolo per bambini. Poco prima nella Palazzina Iat di Pomposa l’artista riminese Renata Augusta Venturini inaugurerà la propria mostra personale di pittura e scultura, "Alchimie delle Stagioni". Un’esposizione ad ingresso libero visitabile tutti i giorni dalle 9:30 alle 18, con orario continuato.

c.c.