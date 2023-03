Visite e attese, istruzioni per l’uso

‘Visite ed esami. Tempi di attesa e istruzioni per l’uso’. È questo l’argomento che sarà affrontato nel corso dell’assemblea pubblica, promossa dal Sindacato Pensionati Cgil della Lega di Copparo-Ro, che si terrà domani dalle 14.30 alle 17.30 a Palazzo Zardi a Copparo. Si tratta del primo di una serie di incontri, rivolti alla cittadinanza ed in particolare agli anziani, organizzati dal sindacato per fornire informazioni sui servizi sanitari. Nel primo appuntamento sarà affrontato un tema molto sentito: le visite e gli esami specialistici ambulatoriali, i tempi d’attesa, la presa in carico, l’importanza della consulenza specialistica, le prescrizioni e i codici di urgenza e istruzioni sui servizi della provincia. Relatori saranno il dottor Mirco Santini dell’Azienda Usl Ferrara, e il medico di Medicina generale del territorio copparese, dottor Andrea Zamboni.