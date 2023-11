Visite e laboratori alle Montalcini

Sono cominciate lunedì e proseguiranno oggi le visite degli studenti delle scuole secondarie di primo grado "Federico Bernagozzi" di Portomaggiore al "Rita Levi Montalcini", sede di Argenta. "Calamitati all’IISAP", è il nome accattivante proposto da studenti e insegnanti, che insieme hanno progettato i laboratori per rendere la visita interessante. Gli alunni del Bernagozzi incontreranno studenti e studentesse del liceo scientifico, che condurranno un laboratorio sul magnetismo: un’esperienza pratica per capire la disciplina in modo ludico-interattivo, al fine di scoprire i principi che permettono ad un corpo di essere attratto attraverso una calamita. Al termine degli esperimenti visiteranno i laboratori di officina dove, grazie al laser cutter e alla stampante 3d, realizzeranno targhette con i loro nomi, che saranno assemblate nel laboratorio.