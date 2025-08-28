Visite gratis, novità e gli astrofili. La Pinacoteca punta a rinnovarsi

A settembre riapre la Civica Pinacoteca il Guercino con importanti novità e con una serie di iniziative in occasione della Fiera di Cento. Riaprono la Civica Pinacoteca il Guercino e la Chiesa di San Lorenzo con nuovi orari e il ritorno del venerdì come giornata di apertura al pubblico. Sarà possibile visitare i due spazi dal venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. La tariffa d’ingresso resta invariata, ma in occasione della Fiera di Cento, sabato 13 e domenica 14, la Pinacoteca e la Chiesa di San Lorenzo saranno visitabili gratuitamente. Le novità non finiscono qui: in occasione del ricco programma di iniziative che popola il Settembre Centese, anche in Pinacoteca accadranno cose.

Si parte proprio sabato 6 settembre alle 18 presso il Centro Studi con la presentazione ufficiale del Gruppo FAI di Cento e Alto Ferrarese alla presenza del capo delegazione Barbara Pazi, la presidente del FAI regionale Carla Di Francesco e la referente del FAI regionale Barbara Rossi. Domenica 7 settembre alle 19:30 è in programma “Un viaggio tra luci e ombre dell’arte e del cosmo” in collaborazione con l’Associazione Astrofili Centesi: si parte dalla Pinacoteca, accompagnati dal Direttore Giovanni Sassu e a seguire ci si sposterà sull’argine del fiume Reno per assistere all’eclissi totale di luna accompagnati dalle note del pianista Valerio Cantori. Durante il weekend della Fiera, 13 e 14 settembre, una ricca offerta di visita negli spazi museali: un “Invito alla meraviglia” è quello che propone il Direttore Giovanni Sassu con Elena Bastelli e Lorenzo Lorenzini, mentre Fausto Gozzi e Valeria Tassinari racconteranno la mostra “Le Sibille del Guercino”. Infine, sabato 20 settembre alle ore 17:30, presso il Centro Studi, un nuovo appuntamento con Freschi di Laurea. Presentazione della tesi di Giulia Donati “Guercino e Cento: dagli affreschi delle case Pannini e Benotti alla riapertura della Civica Pinacoteca”. Tutte le iniziative proposte sono a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria a pinacoteca@comune.cento.fe.it.

Per maggiori informazioni si potrà consultare il sito della Civica Pinacoteca e i canali social. Il percorso scientifico ed espositivo, Il percorso scientifico ed espositivo della struttura, a cura dell'Ufficio Cultura del Comune di Cento, in particolare di Lorenzo Lorenzini ed Elena Bastelli, è studiato sui due livelli dell'edificio: al piano terra, con un criterio cronologico, si ricostruisce il tessuto storico e culturale della città in base alle opere qualitativamente più rilevanti del territorio. Il primo piano è invece dedicato interamente a Guercino e alla sua scuola, comprese le due ultime sale dedicate alla pittura di genere e al ritratto nel quale sono presenti significativi esempi della bottega. Questa peculiarità offrirà al visitatore la possibilità di percepire in un unico luogo l'evoluzione stilistica non solo del maestro, ma anche dei suoi allievi e collaboratori. La pinacoteca ospita la maggior concentrazione al mondo dei capolavori del nostro illustre concittadino Giovanni Francesco Barbieri detto "il Guercino" e della sua Bottega. Un museo nato nel 1839 per accogliere, appunto, un primo nucleo di tele del Guercino recuperate dopo le requisizioni napoleoniche, con sede nel palazzo del Monte di Pietà progettato nel 1794 dall'architetto bolognese Giovanni Callegari.