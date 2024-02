Visite gratuite per le malattie cardiovascolari

Sabato veniva celebrato in tutto il mondo il ‘Rotary Day’ festeggiando i 119 anni del Club, concomitante anche al Mese della salute. Due momenti importanti che il Rotary Club di Poggio Renatico "Cardinal Lambertini" ha voluto celebrare in collaborazione con Avis organizzando una giornata di prevenzione gratuita in merito a malattie cardiovascolari e noduli tiroidei, con la concessione di Mirco Avanzi di HTS, di un ecografo e un ECG di ultima generazione. Presso lo spazio di Avis, il dottor Claudio Pratola, assistito da Serena Taddia, il dottor Napoleone Prandini, socio del Club, e i volontari del Rotary, hanno fornito il loro supporto ai partecipanti, rispondendo a quesiti o invitandoli ad approfondire situazioni con fattori di rischio più complessi. Alla campagna hanno aderito 60 cittadini, dall’età compresa fra 45 e 85 anni. L’evento è stato patrocinato dal Comune. "Precedentemente, cioè dal 2017 - ha commentato il presidente Daniele Gonelli - sono stati organizzati screening in merito a controllo dell’udito, controllo glicemico, pressione arteriosa e pressione dell’occhio, dimostrando come simili eventi possano contribuire a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione". Il week end appena trascorso ha visto inoltre il Club di Poggio Renatico impegnato in altre due iniziative: sabato 24 ha partecipato al CAAB di Bologna alla preparazione di 1000 pacchi contenenti generi alimentari da donare a famiglie bisognose e, domenica 25, la Strega Trilli, socia onoraria del Club, ha incantato e stregato decine di bambini al Carnevale dei Bambini poggese.

Laura guerra