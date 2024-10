Visite guidate a Villa Mensa e alla pieve di San Venanzio

Ultime aperture programmate prima dell’inverno a Villa Mensa e alla pieve di San Venanzio. A ottobre si possono ancora scoprire due luoghi ricchi di fascino e storia del territorio copparese.

Sabato 19 ottobre si potrà conoscere il meraviglioso complesso di Sabbioncello San Vittore: unica delle Delizie Estensi ancora oggi raggiungibile attraverso la via d’acqua, come ai tempi della sua costruzione. Il sito storico è inserito nel circuito delle Delizie estensi e Patrimonio Unesco e nel corso di questi anni è diventato anche set di produzioni cinematografiche, fotografiche, nonché luogo di studio, per gli allievi che hanno partecipato al Master di secondo livello in miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale dell’Università di Ferrara. Il cantiere-scuola del Dipartimento di Architettura quest’anno è giunto alla terza sessione di lavoro che si è svolta dal 16 al 20 settembre scorsi.

Le visite guidate sono programmate alle 10.30, alle 14.30 e alle 16 (biglietto 5 euro).

Domenica 20 ottobre, invece, aprirà le sue porte la splendida chiesa di Santa Maria di Savonuzzo, al cui interno si possono ammirare alcuni pregevoli affreschi di scuola bolognese del XIV secolo.

Le visite guidate si terranno alle 15, alle 16 e alle 17 (biglietto 3 euro).

Per informazioni e prenotazioni: 335-303498 (solo chiamate), villamensa@gmail.com.

