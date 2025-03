Visite guidate degli studenti nei luoghi storici

L’istituto superiore "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi è stato protagonista come guida turistica nelle Giornate FAI di Primavera, che nello scorso week-end hanno consentito di conoscere alcuni dei più importanti e suggestivi luoghi della città lagunare. Gli studenti dell’indirizzo Tecnico-economico per il Turismo e del percorso Accoglienza turistica, insieme alla Delegazione FAI (Fondo Ambiente Italiano) di Comacchio e ai volontari, hanno accompagnato tantissimi turisti in un affascinante itinerario turistico alla scoperta di Comacchio. La Chiesa ex San Carlo/Mulino Bingozzi, l’Azienda Valli e le sale storiche del Museo dei Marinati sono stati il patrimonio storico e culturale valorizzato dall’entusiasmo e dalla preparazione degli studenti, preparati nel loro percorso formativo dai docenti Ciminà e Mariotti (Accoglienza Turistica), Tisato (Arte) e Chendi (Inglese).

Non solo Comacchio. Un percorso tra storia, arte e poesia, con la figura di Dante Alighieri come fil rouge, a Ravenna ha visto protagonisti di una emozionante unità di apprendimento gli studenti della classe IV di Accoglienza Turistica e la 2°G dell’Istituto comprensivo Darsena di Ravenna. L’iniziativa è diventata esperienza di educazione civica profonda e coinvolgente: gli studenti del "Brindisi" hanno accompagnato i più giovani colleghi nell’esplorazione della città bizantina parlando di amore e passione grazie alla figura di Francesca da Polenta, di esilio e rifugiati attraverso Cacciaguida, di potere politico e inclusione con Teodorico. Il compito di realtà si è rivelato un’occasione di crescita e di maturità, e si è concluso con la visita del Museo Byron e la soddisfazione dei docenti Mariotti, Tisato e Manegatti (Lettere).